Bahçıvanların Yıllardır Sakladığı Sır Ortaya Çıktı: Bitkiye Tuz Dökmek Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Bahçıvanların kuşaktan kuşağa aktardığı pratik bilgiler arasında yer alan bu eski ama etkili yöntem, toprağın verimini artırmakla kalmıyor, bitkileri hastalıklardan da koruyor. Bu yöntemin başrolünde ise şaşırtıcı bir malzeme var: sofra tuzu. Günlük yaşantımızda yemeklerde kullandığımız tuz, doğru şekilde uygulandığında bitkilerin gelişimini destekleyen güçlü bir yardımcıya dönüşebiliyor.

BİTKİLERE TUZ DÖKMEK NE İŞE YARAR?

Tuzun doğal antiseptik etkisi sayesinde toprakta bulunan mantar ve bakteri gibi zararlılara karşı koruma sağlanabiliyor. Ayrıca tuz, toprağın yapısını iyileştirerek bitki köklerinin daha sağlıklı gelişmesine katkıda bulunuyor. Uzmanlar, bu yöntemin modern tarımda zamanla unutulduğunu ancak hala etkili olduğunu belirtiyor.

BAHÇIVANLARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Bahçıvanlara göre en etkili sonuç, Haziran ayı başında yapılan uygulamayla elde ediliyor. 100 gram tuzun 10 litre suda eritilmesiyle hazırlanan tuzlu su karışımı, özellikle pancar, soğan ve havuç gibi kök sebzelerde olumlu sonuçlar veriyor.

Pancar: Şeker oranı artıyor, daha tatlı ürünler elde ediliyor.

Soğan: Daha sıkı ve sulu doku oluşuyor.

Havuç: Hassas yapısı nedeniyle karışımın sulandırılarak kullanılması öneriliyor, aksi halde büyümeyi yavaşlatabiliyor.

YABANİ OTLARLA MÜCADELEDE ETKİLİ

Tuz, sadece bitki beslemekle kalmıyor, bahçedeki istenmeyen otlara karşı da doğal bir savaşçı görevi görüyor. Bahçe yollarında, taş aralarında ya da derz boşluklarında sürekli çıkan yabani otlar, yüzeye serpiştirilen ince bir tabaka tuzla etkisiz hale getirilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi