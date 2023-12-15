Aydın'da zorlu hasat başladı, kış boyu vücudu koruyor: Tarlada bağı 10 TL!

Ilıman havası ve bereketli toprakları sayesinde birçok ürünün yetiştiği Aydın'da binbir emekle yetiştirilen yeşil soğan hasadı başladı.

İçerisindeki vitaminler sayesinde kış boyu vücudu koruyan, salataların ve bazı yemeklerin yanında söğüş olarak tüketilen yeşil soğanın bağı, tarlada 10 TL'den alıcı buluyor.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUYOR"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici Gökhan Tektaş, "Bazı ürünler vardır ki kısa sürede hasat edilmesi gerekir. Ancak yeşil soğan öyle değil. Dayanıklılığı ile tarlada bahara kadar sahibini bekleyebilir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu şekilde etkileri bulunan C vitamini, potasyum, magnezyum ve demir içeren yeşil soğan bağışıklık sistemini koruyarak, güçlendirir. Koku yapması nedeniyle bazı vatandaşlar tarafından pek tercih edilmese de doğal beslenerek sağlığını korumak isteyen vatandaşların sayısı da bir hayli fazla" dedi.

YEŞİL SOĞAN

Yeşil soğan, kuru soğana göre daha yumuşak ve sulu bir tada sahiptir. Sap ve soğan kısmı yenebilmektedir.

Yeşil soğan, besin değeri açısından zengin bir sebzedir. A, C, E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir.

Yeşil soğanın faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kan basıncını düzenler: Potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Lif içeriğiyle sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur: K vitamini içeriğiyle kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur: Antioksidan içeriğiyle kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

Yeşil soğan, çeşitli yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir. Omlet, krep, yumurta, çorba, sos, salata, meze gibi yemeklerde sıklıkla kullanılır.

Yeşil soğanı satın alırken, saplarının diri ve yeşil, soğan kısmının da beyaz ve sıkı olmasına dikkat edilmelidir. Yeşil soğan, buzdolabında saklanabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem