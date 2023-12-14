Et kavururken hep hata yapmışız! Sakın çıkarmayın lezzeti gidiyor

Kavurma yapımı incelik isteyen bir süreçtir. Etin doğru şekilde kesilmesi ve pişirilmesi, kavurmanın lezzetini belirleyen önemli unsurlardır. Etin doğru pişirilmesi için düşük ateşte uzun süreli pişirme tercih edilmelidir. Ayrıca, kullanılan baharatlar ve yağ miktarı da kavurmanın lezzetini etkileyen diğer faktörlerdir. Kavurma yaparken dikkatli olunması gereken noktalardan biri de etin suyunu salmaması için tencerenin kapağının sık sık kontrol edilerek açılmasıdır. Tüm bu incelikler göz önünde bulundurulduğunda, lezzetli bir kavurma yapmak mümkün olacaktır.

ET KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

400 dana kuşbaşı et

1 adet soğan

400 ml su

4 yemek kaşığı sıvıyağ

Kekik

Tuz

Karabiber

hazırlanışı:

Kuşbaşı şeklinde doğranmış olan etleri tencereye alın ve orta ateşte kavurun.

Suyunu salan etlerin üzerine zeytinyağı ekleyin. Bu esnada soğanı kabaca doğrayın. Doğradığınız soğanları etin içine ekleyin ve kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin. Ara sıra kapağını açıp kontrol edin ve gerekirse su ilavesi yapın. Etler tamamen yumuşadığında soğanları içinde alın. Etin üzerine baharat serpiştirin. Hazırladığınız dana kavurmayı tabağa alarak servis edin. Afiyet olsun.

Kaynak: lezzet.com.tr