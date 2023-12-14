Sektörün öncüleri arasında yer alıyordu! Dev market zinciri iflasını istedi

Almanya'dan iflas haberleri gelmeye devam ediyor. 2020 yılındaki dünyayı etkileyen salgın sonrasında Almanya ekonomisi de durağanlaşmıştı. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerden biri olan Almanya'da dev bir şirket daha iflas etti. İflas sonrası çalışanlar kara kara düşünmeye başladı.

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, mali sıkıntıları aşamayan köklü dev firmaların iflas sürecine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iflas veren 48 yıllık mazisi olan market zinciri Schlemmermeyer oldu.



Birçok bölgede satış gerçekleştiren Schlemmermeyer iflas bayraklarını çekti. Firma T0ürkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde ürün satışı gerçekleştiriyordu.

İflas isteyen Schlemmermeyer yönetime göre, şirketin iflasının bir nedeni enflasyon ve bunun sonucunda ortaya çıkan satın alma isteksizliği. Son zamanlarda, şirket hala yaklaşık yedi milyon euroluk satış elde ediyordu.



Almanya’da 1975 yılında kurulan dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG'nin binlerce çalışanı işsizler kervanına katılacak.