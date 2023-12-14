Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor

Zerdeçal, sağlık açısından birçok faydası bulunan bir baharattır. Anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu için vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri korur ve bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır ve sindirim sorunlarına karşı kullanılabilir. Ayrıca zerdeçalın kanser riskini azaltıcı etkileri olduğu da araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir.

BEYNE DİREKT ETKİ EDİYOR

Araştırmacılara göre zerdeçal beyne fayda sağlıyor. Unutkanlığı yok eden zerdeçal en faydalı baharatlar arasında yer alıyor.

NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçal her türlü tüketilebilir, fakat içerdiği kurkumin yalnızca yağda çözünebilir olduğundan yağ içeren yemeklerin yanında veya yoğurt gibi içeriğinde doğal olarak yağ bulundurulan besinlerle karıştırılarak tüketilmesi daha sağlıklı bir seçenektir.

Zerdeçal, genellikle yemeklere baharat olarak eklenir veya içeceklerde kullanılır. Bazı yaygın tüketim yöntemleri şunlardır:

Yemeklere eklemek: Zerdeçal tozunu yemeklerinize, özellikle pilav, çorba, sebze yemekleri ve et yemeklerine ekleyebilirsiniz.



Çay yapmak: Zerdeçal tozunu veya taze rendelenmiş zerdeçal kökünü sıcak suyla demleyerek sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz.



Smoothie'lere eklemek: Zerdeçalı meyve ve sebze smoothie'lerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.

Süt ile tüketmek: "Zerdeçal latte" olarak da bilinen süt veya bitkisel süt ile zerdeçal tozu karışımını tüketebilirsiniz.



Yemeklerde kullanmak: Taze zerdeçal kökünü rendeleyerek veya dilimleyerek salatalarınıza ekleyebilirsiniz.