Astrolog Dinçer Güner Yaşanacak Curcunayı Tek Tek Anlattı! Tam 59 Gün Boyunca Sürecek

Mars, Aslan burcundayken kalp, sırt, omurga ve kan dolaşımı üzerinde baskı oluşturabilir. Bu dönemde özellikle kalp rahatsızlıkları olanların ve sporla uğraşan kişilerin daha dikkatli olmaları öneriliyor. Ani öfke patlamaları ve aşırı fiziksel efor sağlık sorunlarına yol açabilir.

Gösteri dünyasından sağlıkla ilgili üzücü haberler gündeme gelebilir. Ayrıca gençler ve çocuklarla ilgili konularda toplumu derinden etkileyebilecek gelişmeler yaşanabilir. Eğitim, çocuk hakları ve gençlik politikaları bu süreçte daha görünür hale gelebilir.

GÜÇ GÖSTERİLERİ VE EGO SAVAŞLARI

Güner’e göre Mars’ın Aslan burcundaki seyri, liderlerin güçlerini ortaya koyma isteğini artırabilir. Devlet başkanları, hükümetler ve otorite figürleri daha gösterişli ve milliyetçi hamlelerde bulunabilir. Uluslararası arenada prestij savaşları, egoların çatışması ve dramatik siyasi gelişmeler yaşanabilir.

Bazı liderler koltuklarını kaybedebilirken, güç mücadelelerinin şiddetli sonuçlar doğurabileceği bir dönem kapıda olabilir. Özellikle başkentlerde yaşanabilecek stresli gelişmeler, yangınlar ya da saldırı haberleriyle gündem şekillenebilir.

YARATICILIK PATLAMASI VE EKONOMİK HAMLELER

Mars’ın bu konumu, sanatsal ve kültürel üretimlerde enerji patlamasına da yol açabilir. Moda, sahne sanatları ve müzik dünyasında cesur projeler dikkat çekecek. Bu süreçte sanatçıların ve ünlü isimlerin sahneye daha iddialı çıkması bekleniyor.

Öte yandan, ekonomik olarak lüks harcamalar ve büyük yatırımlar artabilir. Ancak aşırıya kaçan finansal kararlar, bireysel ve toplumsal düzeyde ekonomik krizleri tetikleyebilir. Altın gibi geleneksel yatırım araçları bu dönemde dikkat çekebilir.

MARS ASLAN’DA, PERDE AÇILIYOR!

Dinçer Güner’in yorumlarına göre, 17 Haziran’a kadar etkili olacak bu astrolojik süreçte, enerjiler sahneye çıkıyor. Hem bireysel hayatlarımızda hem de kolektif düzlemde dramatik gelişmeler yaşanabilir. Ego, cesaret, aşk ve mücadele aynı anda sahnede. Ancak kontrolsüz güç, yalnızca kargaşaya neden olabilir.