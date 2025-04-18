Japonlar Yine Farkını Ortaya Koydu: Yakıtı Yakmaya Kıyamayan 10 Model Belli Oldu!

Yakıt tasarrufu, yeni bir araç satın alırken kullanıcıların en çok dikkat ettiği kriterlerden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılına ait en az yakıt tüketen 10 otomobil modeli belli oldu. Japonya merkezli analizlerde öne çıkan markalar arasında yine Toyota liderliği kimseye bırakmadı.