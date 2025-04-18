Japonlar Yine Farkını Ortaya Koydu: Yakıtı Yakmaya Kıyamayan 10 Model Belli Oldu!
En az yakıt tüketen 10 Japon modeli açıklandı. Bu modeller sürücülerine büyük tasarruf getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yakıt tasarrufu, yeni bir araç satın alırken kullanıcıların en çok dikkat ettiği kriterlerden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılına ait en az yakıt tüketen 10 otomobil modeli belli oldu. Japonya merkezli analizlerde öne çıkan markalar arasında yine Toyota liderliği kimseye bırakmadı.
TOYOTA YARİS ZİRVEYİ KAPTI
Uzmanların gerçekleştirdiği analiz sonuçlarına göre 2025’in en yakıt tasarruflu otomobili 36 km/litre tüketim değeriyle Toyota Yaris oldu. Yalnızca düşük yakıt tüketimiyle değil, aynı zamanda çevreci özellikleriyle de dikkat çeken Yaris, kilometre başına yalnızca 64 gram CO₂ emisyonu üretiyor. 1.49 litrelik kompakt motor hacmiyle özellikle şehir içi kullanım için en uygun tercih olarak öne çıkıyor.
TOYOTA AQUA VE PRİUS İLK ÜÇTE YER ALDI
Listede ikinci sırayı, yine 1.49 litrelik motora sahip olan Toyota Aqua aldı. 34,6 km/litre tüketim değeri sunan Aqua, kilometre başına 67 gram CO₂ salınımıyla çevre dostu araçlar arasında bulunuyor.
Üçüncü sırada yer alan Toyota Prius, daha büyük bir motor hacmine (1.8 litre) sahip olmasına rağmen 32,6 km/litre yakıt tüketimi ve 71 g CO₂/km emisyon değerleriyle güçlü bir alternatif oluşturuyor.
2025'İN YAKIT TASARRUFLU EN İYİ OTOMOBİL MODELLERİ
Toyota Yaris – 36,0 km/l – 64 g CO₂/km
Toyota Aqua – 34,6 km/l – 67 g CO₂/km
Toyota Prius – 32,6 km/l – 71 g CO₂/km
Toyota Yaris Cross – 30,8 km/l
Honda Fit – 30,2 km/l
Toyota Corolla – 30,2 km/l
Toyota Corolla Sport – 30,0 km/l
Toyota Corolla Touring – 29,5 km/l
Toyota Sienta – 28,8 km/l
Nissan Note – 28,4 km/l