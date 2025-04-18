O Sebzenin Yanına Ekilince Hasadı İki Katına Çıkarıyor! Yapan Köşeyi Dönüyor, Paraya Para Demiyor

ISIRGAN VE SARIMSAK FAYDA SAĞLIYOR

Yabani ot olarak bilinse de ısırgan otu, domatesin tadını ve suyunun kalitesini artırıyor. Bununla birlikte, zararlı böcekleri uzak tutması ve domatesin raf ömrünü uzatmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle ısırganı tamamen sökmeden önce faydalarını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Domatesin bir diğer koruyucu komşusu ise sarımsak. Özellikle kırmızı örümcek akarlarına karşı etkili olan sarımsak, aynı zamanda mantar oluşumuna karşı da toprağı sağlıklı tutuyor.