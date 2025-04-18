O Sebzenin Yanına Ekilince Hasadı İki Katına Çıkarıyor! Yapan Köşeyi Dönüyor, Paraya Para Demiyor
Uzman bahçıvanlar, bahçeciliğin ince tüyolarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak, hasadı iki katı artıran o yöntem ortaya çıktı. İki sebzeyi yanyana ektiğinizde bol ürün veriyor, üreticisi paraya para demiyor.
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Uzmanlar, domatesin çevresindeki bitkilerden fazlasıyla etkilendiğine dikkat çekiyor. Bahçıvanlar, sebzelerin ve bahçe bitkilerinin doğru yerleştirilmesinin, hem verimi artırmak hem de bitkiler arası olumsuz etkileşimi önlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.
Domatesin sağlıklı gelişimi için uygun bitki komşularının seçilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle toprağın yapısını iyileştiren ve azot bakımından zenginleştiren baklagillerin domates için ideal birer eşlikçi olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde tahıllar da domatesin yakınında rahatlıkla yetiştirilebilecek türler arasında.
YEŞİLLİKLER VE ŞİFALI OTLAR
Salatalık türleriyle iyi bir uyum yakalayan domates, maydanoz, yeşil soğan, ıspanak, kuzukulağı, kuşkonmaz ve kereviz gibi yeşil yapraklı sebzelerle birlikte rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Ayrıca fesleğen, nane, adaçayı, kekik ve mercanköşk gibi şifalı otlar, hem domatesin tadını destekliyor hem de haşerelere karşı doğal koruma sağlıyor.
ISIRGAN VE SARIMSAK FAYDA SAĞLIYOR
Yabani ot olarak bilinse de ısırgan otu, domatesin tadını ve suyunun kalitesini artırıyor. Bununla birlikte, zararlı böcekleri uzak tutması ve domatesin raf ömrünü uzatmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle ısırganı tamamen sökmeden önce faydalarını göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Domatesin bir diğer koruyucu komşusu ise sarımsak. Özellikle kırmızı örümcek akarlarına karşı etkili olan sarımsak, aynı zamanda mantar oluşumuna karşı da toprağı sağlıklı tutuyor.
KARPUZ, KAVUN VE KÖK SEBZELERLE UYUMLU
Balkabağı da domates için uygun bir bitki komşusu olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, karpuz ve kavun gibi meyveli bitkiler de domatesle uyum sağlayabiliyor; ancak bu bitkilerin güneşi seven türler olduğu için bahçenin güney kısmına yerleştirilmeleri tavsiye ediliyor.
Pancar, havuç ve turp gibi kök sebzeler de domatesle iyi geçinen türlerden. Hatta çileklerle birlikte ekildiğinde, her iki bitkide de verimin artabileceği belirtiliyor. Ayrıca domateslerin, çilekleri zararlılardan koruma konusunda da etkili olduğu ifade ediliyor.
LAHANA DA DOMATESİN YANINA EKİLEBİLİR
Son olarak lahana da domatesin yanında yetiştirilebilecek sebzeler arasında yer alıyor. Doğru planlama yapıldığında, bu bitkiler domatesin gelişimini destekliyor ve daha sağlıklı bir hasat elde edilmesine yardımcı oluyor.