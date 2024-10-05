Astrolog Dinçer Güner Tarih Vererek Uyardı! En Kötüsü Geliyor... 'Umarım Ekimi Sağ Salim Bitirebiliriz'

Astrologların peş peşe uyarılarda bulunduğu ekim ayı başladı. Bu dönemde çok büyük değişimlerin yaşanabileceği konuşulurken, ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından öngörülerini paylaştı. Güner, bu ay içinde olabilecek radikalliklerden ve olumsuzluklardan bahsedip 17 Ekim'i işaret ederek çok sert bir dolunay geleceği konusunda uyardı.

'ÇOK SERT VE ZOR BİR DOLUNAY'

Güner, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "17 Ekim'de öyle bir dolunay meydana geliyor ki! Evlere şenlik... Gerçekten ama gerçekten çok sert ve zor bir dolunay! 2 Ekim'deki Terazi güneş tutulmasını tetikleyecek adeta onun devamı niteliğinde..." ifadelerini kullandı.

'BAŞKA ÜLKELER DE SAVAŞA GİREBİLİR'

Ünlü astrolog, dolunay hareketinin Orta Doğu'daki çatışmaları etkileyebileceğini söyleyerek, "Terazi tutulmasında başlayan olaylar (İsrail- Lübnan- İran) belli ki daha da büyüyebilir. Belki başka ülkeler de işin içine girerek..." dedi.

'ACIMASIZLIK, SALDIRI, KAN, PATLAMA...'

Dinçer Güner, dolunayın etkilerinin bu kadar sert olmasının nedenini de şöyle açıkladı:

"Çünkü grand cross dediğimiz öncü burçlarda büyük kare açı kalıbı oluşacak ve Mars/ Plüton karşı karşıya... Bu karşıtlık zaten acımasızlıklar, bela işlerle, gürültüyle, saldırıyla, kanla, muazzam gerginlikle, büyük öfkeyle, patlamalarla ilgilidir... Şu ekimi sağ salim bir bitirelim, tek dileğim bu. Umarım yanılırım."

Kaynak: Gerçek Gündem