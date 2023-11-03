AKOM'dan vatandaşlara kritik çağrı: İstanbul'da fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

İBB Afet Kordinasyon Merkezi(AKOM), yarın İstanbul'da yaşanacak fırtına ve kuvvetli yağışa karşılık vatandaşları uyardı. Ayrıca belediye ekiplerinin yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçtiğini kaydedildi.

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AKOM'dan vatandaşlara kritik çağrı: İstanbul'da fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

AKOM’un son değerlendirmesinde lodosun bugün öğle saatlerinde etkisini artıracağı söylenildi. Hava sıcaklığının ise 23 derece civarında seyredeceği belirtildi.

Lodos yönlü rüzgarın 4 Kasım cumartesi (yarın) öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

KUVVETLİ FIRTINA

Yapılan uyarıda, yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçildiği aktarıldı.

Ayrıca AKOM, İstanbulluları da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Olumsuz hava koşullarının pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin edildi.

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