Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan kızından Akpınar'a ilginç mesaj

Dizidoktoru sitesinin derlemesine göre; Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutladı. Babasının gençlik yıllarından bir kareyi paylaşan Nebioğlu, fotoğrafın altına şu mesajı yazdı:

"Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi...