Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan kızından Akpınar'a ilginç mesaj
Metin Akpınar'ın kızı babasının doğum gününü kutladı Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış ve ortalık karışmıştı. 36 yıl sonra ortaya çıkan kızı Metin Akpınar için dikkat çeken bir mesaj paylaştı
Dizidoktoru sitesinin derlemesine göre; Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.
Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutladı. Babasının gençlik yıllarından bir kareyi paylaşan Nebioğlu, fotoğrafın altına şu mesajı yazdı:
"Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi...