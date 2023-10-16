Ağrı'da tel tel iplere dizildi, kış sofraları için hazırlandı: Tam bir protein zengini!

Ağrı’da bir araya gelen kadınlar asırlık geleneklerden olan kışlık erişte kesimi için kolları sıvadı.

Asırlık gelenekler arasında olan ve lezzetiyle kış sofralarını süsleyen erişte kesimi için her gün birinin evinde toplanan kadınlar, bahçelerde kurdukları bir alanda bir yandan erişte hamuru yoğururken, bir yandan da kestikleri erişteleri metrelerce uzunluktaki iplere dizerek kurutuyor.

TANDIR ATEŞİNDE KAVRULUYOR

Kurutma işleminin ardından toplanan erişteler, tandır ateşinde kavrulduktan sonra paketlenip kışlık yemek yapımına hazır hale getiriliyor.

ERİŞTE

Erişte, un, yağ ve tuz karışımı olan yufka hamurun bıçakla ince çubuk veya kare şeklinde kesilmesi sonucu elde edilen bir tür makarnadır. Kesildikten sonra oda sıcaklığında tutarak, fırında veya tavada kurutulur.

Erişte, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde de yaygın olarak tüketilen bir besindir. Türkiye'de erişte, genellikle kış aylarında hazırlanır ve kurutulur. Kuru erişte, istenildiğinde sıcak suda haşlanarak ya da çorbalarda kullanılarak tüketilebilir.

Eriştenin hamuruna yumurta, süt, peynir altı suyu tozu gibi maddeler de eklenebilir. Yumurta eklenmiş erişte, daha lezzetli ve doyurucu olur.

Eriştenin faydaları şunlardır:

- Protein, karbonhidrat ve lif bakımından zengindir,

- B vitaminleri ve demir içerir,

- Doyurucu bir besindir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir.

Eriştenin pişirme süresi, eriştenin kalınlığına ve istenilen kıvama göre değişir. Genellikle erişte, kaynayan suda 5-10 dakika kadar haşlanır. Haşlanan erişte, süzülür ve servis edilir.

Eriştenin birçok farklı şekilde tüketilebilir.

İşte erişte ile yapılan bazı yemekler:

* Erişte çorbası,

* Erişte pilavı,

* Erişte yemeği,

* Erişte dolması,

* Erişteli lazanya,

* Erişteli börek.

Erişte, pratik ve lezzetli bir yemektir. İster çorbası, ister yemeği, ister salatasıyla olsun, erişte her zaman sofralarda yerini alır.

Kaynak: Gerçek Gündem