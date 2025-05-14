Ağaç Gövdelerine Neden Kireç Sürülüyor? İşte Sebebi Bu

Havaların ısınmasıyla birlikte bahçelerde ve meyve bahçelerinde tanıdık bir manzara yeniden görülmeye başladı. Ağaç köklerine ve gövdelerine kireç sürülüyor. Bu uygulama, yalnızca geleneksel bir alışkanlık değil, aynı zamanda ağaç sağlığını korumaya yönelik etkili bir yöntem olarak biliniyor.

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Ağaç Gövdelerine Neden Kireç Sürülüyor? İşte Sebebi Bu

Eskiden beri uygulanan bu yöntem, özellikle meyve ağaçlarını hastalıklardan ve zararlı canlılardan korumak amacıyla kullanılıyor. Her ne kadar çoğu insan bu işlemi sadece estetik bir görüntü için yapıldığını sansa da uzmanlar, bunun ağaçların yaşam döngüsünü sağlıklı sürdürebilmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Ağaç Gövdelerine Neden Kireç Sürülüyor? İşte Sebebi Bu - Resim : 1

NE ZAMAN VE NEDEN UYGULANMALI?

Ağaçlara kireç sürme işlemi genellikle kış sonu ile ilkbahar başında yapılır. Sıcak yaz aylarında değil, daha çok soğuk dönemlerde uygulanması tavsiye edilir. Uygulamanın hedefi, yalnızca ağacı haşerelerden korumak değil; aynı zamanda toprağın verimini ve dengesini artırmaktır. Kireç, gövde ve kök çevresine sürülerek doğal bir bariyer görevi görür.

TOPRAK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Ziraat mühendislerine göre kireç, toprağın pH dengesini düzenleyerek bitki için daha uygun bir ortam oluşturuyor. Bununla birlikte toprakta yayılabilecek bazı zararlı böcek türlerinin çoğalmasını da engelleyerek koruyucu bir rol üstleniyor. Aynı zamanda mantar oluşumunu da önleyerek ağacın sağlıklı büyümesine katkı sağlıyor.

Ağaç Gövdelerine Neden Kireç Sürülüyor? İşte Sebebi Bu - Resim : 2

GÜNEŞ VE DON ETKİLERİNE KARŞI ETKİLİ KORUMA

Kireç, yalnızca kimyasal bir katkı değil; aynı zamanda fiziksel bir koruyucudur. Özellikle ilkbaharda güneş ışınlarının dik gelmeye başladığı dönemlerde, ağacın gövdesine doğrudan temas eden ısı farklılıkları çatlaklara yol açabiliyor. Beyaz kireç, güneş ışığını yansıtarak gövdenin aşırı ısınmasını önler ve ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanabilecek zararları minimize eder. Aynı şekilde soğuk kış günlerinde don olaylarına karşı da koruyucu bir kalkan oluşturur.

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Kaynak: Haber Merkezi

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