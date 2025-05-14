32 Yıllık Aşçı Açıkladı: Yemek Yaparken Tencerenin Ağzına Yağ Sürmek Bu İşe Yarıyor

Mutfakta yemek pişirirken bir anlık dalgınlıkla karşılaşılan en sinir bozucu durumlardan biri taşan tencere. Makarna, süt ya da çorba kaynarken taşma sorunuyla sıkça karşılaşıyorsanız, sizi bu dertten kurtaracak oldukça basit ama etkili bir yöntem var.

YEMEĞİN TAŞMASINI ENGELLEYEN SIR

Ev hanımlarının ve usta aşçıların zaman zaman başvurduğu bu pratik ipucu, özellikle kaynama sırasında köpüren yemeklerde büyük kolaylık sağlıyor. Tencerenin ağız kısmına az miktarda zeytinyağı sürmek, köpüğün yukarı doğru çıkıp tencere dışına taşmasını zorlaştırıyor.

Zeytinyağının oluşturduğu ince yağ tabakası, köpüğün kenarlardan taşarak tencereyi ve ocağı kirletmesini önleyici bir bariyer görevi görüyor. Bu yöntem sayesinde yalnızca yemeklerinizi değil, mutfağınızı da koruma altına almış oluyorsunuz.

HANGİ YEMEKLERDE DAHA ETKİLİ?

Bu yöntem özellikle şu yemeklerde işe yarıyor:

Makarna

Süt

Mercimek ve ezogelin çorbası

Pilav ve bakliyat yemekleri

Kısacası, kaynama sırasında köpürme riski taşıyan her yemekte bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Tencere taşmaları sadece temizlik açısından değil, yemeğin lezzetini de etkileyebilir. Bu basit ipucu sayesinde hem taşmayı engelleyebilir hem de ocağınızın başından ayrılma özgürlüğü kazanabilirsiniz. Üstelik ekstra bir malzeme ya da araç gerektirmeden!

Kaynak: Haber Merkezi