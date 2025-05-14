Otomotiv Devi Zam Üstüne Zam Yaptı! Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satılıyordu
Renault çatısı altında üretim yapan Dacia, Mayıs 2025 dönemine ait güncellenmiş araç fiyatlarını açıkladı. Yeni listede, özellikle döviz kuru kaynaklı artışların etkisiyle Sandero Stepway modeline zam yapılırken, Jogger modelinin fiyatı sabit tutuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayı itibarıyla Dacia’nın popüler şehir crossover modeli Sandero Stepway, kur değişimlerinden etkilenerek zamlandı. Modelin başlangıç fiyatı, 1 milyon 267 bin TL’den 1 milyon 313 bin TL’ye çıkarıldı.
MAYIS 2025 DACIA FİYAT LİSTESİ
Yeni fiyat listesine göre:
1.0 Turbo 90 bg benzinli Expression otomatik versiyonu artık 1 milyon 313 bin TL,
Extreme otomatik donanım seviyesi ise 1 milyon 363 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.
Yapılan bu fiyat güncellemesinin temelinde, döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkili olduğu ifade ediliyor.
JOGGER CEPHESİNDE FİYATLAR SABİT KALDI
Öte yandan, Dacia’nın ailelere ve maceraperest kullanıcılara hitap eden modeli Jogger için herhangi bir fiyat artışı yapılmadı. Bu model, nisan ayında belirlenen 1 milyon 492 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatını korumaya devam ediyor.
Jogger, farklı motor seçenekleri ve geniş iç hacmiyle öne çıkarken, hibrit versiyonu ile de çevreci kullanıcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.