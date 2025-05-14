Otomotiv Devi Zam Üstüne Zam Yaptı! Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satılıyordu

JOGGER CEPHESİNDE FİYATLAR SABİT KALDI

Öte yandan, Dacia’nın ailelere ve maceraperest kullanıcılara hitap eden modeli Jogger için herhangi bir fiyat artışı yapılmadı. Bu model, nisan ayında belirlenen 1 milyon 492 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatını korumaya devam ediyor.

Jogger, farklı motor seçenekleri ve geniş iç hacmiyle öne çıkarken, hibrit versiyonu ile de çevreci kullanıcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.