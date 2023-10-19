Afyonkarahisar'da hasadı başladı, aroması ile fark oluşturdu: Tam bir protein ve vitamin deposu!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağı ve mevsimsel döngü sebebiyle aromasıyla fark oluşturan cevizin hasadı başladı. Tam 5 bin dekara ekilen ceviz, yüksek miktarda protein, yağ, lif, vitamin ve mineral içeriyor.

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Afyonkarahisar'da hasadı başladı, aroması ile fark oluşturdu: Tam bir protein ve vitamin deposu!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 bin dekarlık bir alanda yetiştirilen cevizin hasadı başladı.

Ceviz hasadının başlamasının ardından Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toprağı ve mevsimsel döngü sebebiyle aroması en yoğun ve kaliteli cevizlerin yetiştiği ilçemizde yaklaşık 5 bin dekar ceviz bahçesi bulunmaktadır. İlçemizde meyvecilik alanı olarak en çok alana sahip olan ceviz hem ilçe ekonomimiz hem de ülke ekonomimiz açısından önem arz etmektedir" denildi.

CEVİZ

Ceviz içi, yüksek miktarda protein, yağ, lif, vitamin ve mineral içerir. Ceviz, özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığı, beyin sağlığı ve bağışıklık sistemi için faydalıdır.

Afyonkarahisar'da hasadı başladı, aroması ile fark oluşturdu: Tam bir protein ve vitamin deposu! - Resim : 1

Ceviz, çiğ olarak, kavrularak veya işlenmiş olarak tüketilebilir. Ceviz, salatalara, çorbalara, tatlılara ve diğer yemeklere eklenerek kullanılabilir. Ceviz, ayrıca, ceviz yağı, ceviz unu ve ceviz lapası gibi ürünlerde de kullanılır.

Cevizin sağlığa faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler,
- Beyin sağlığını destekler,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kan şekerini düzenler,
- Kolesterol seviyelerini düşürür,
- Kanser riskini azaltır,
- Kilo vermeye yardımcı olur,
- Sindirim sistemini destekler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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