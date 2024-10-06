350 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu! Osmanlının İlk Başkentinde Ortaya Çıktı, Ekipler Harekete Geçti

Osmanlı’nın ilk başkenti unvanına sahip Bursa’da 350 milyon yıllık fosil bulundu. Doğaseverlerin keşfettiği fosilleşmiş taşların ‘ammonit’ adlı bir hayvana ait olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
350 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu! Osmanlının İlk Başkentinde Ortaya Çıktı, Ekipler Harekete Geçti

Doğaseverler ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen 'ammonit' isimli hayvanların dinozorlar ile birlikte yok olmuş canlılardan arasında yer aldığını iddia ediyor.

350 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu! Osmanlının İlk Başkentinde Ortaya Çıktı, Ekipler Harekete Geçti - Resim : 1

350 MİLYONLUK FOSİL İDDİASI

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı tarihi köylerde gruplar halinde geziler düzenlediklerini belirten doğasever ve bölge tarihi hakkında incelemelerde bulunan Fahri Çelebi, "Sürekli tarihi mekanlara Türkiye genelindeki ekibimiz ile birlikte geziler düzenliyoruz. Son olarak tarihimizin önemli yerlerinden birisi olan Karaamca, Yarhisar, Abadiye köyleri arasında dolaştık. Bu alanlarda değişik kayalar bulduk. Uzmanlara danışınca bu taşların ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen ammonit isimli hayvan türünün yıllar içinde fosilleşmesi ile günümüze ulaşmış olan taşları olduğunu öğrendik. Bu hayvan soyu tükenmiş olan deniz yumuşakçaları arasında bulunmaktadır" diye konuştu.

350 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu! Osmanlının İlk Başkentinde Ortaya Çıktı, Ekipler Harekete Geçti - Resim : 2

“60 MİLYON YIL ÖNCE YOK OLDUKLARI BİLİNİYOR”

Çelebi, "Ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen bu hayvanlar dinozorlar ile birlikte yok olmuş canlılar arasında yer almaktadır. Ortalama olarak 60 milyon yıl öncesinde yok oldukları biliniyor. Bu bölgenin sağlıklı bir şekilde araştırılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bizler de gönüllü olarak yardımcı olmaya hazırız" dedi.

350 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu! Osmanlının İlk Başkentinde Ortaya Çıktı, Ekipler Harekete Geçti - Resim : 3

350 Milyon Yıl Önce Yaşıyordu! Osmanlının İlk Başkentinde Ortaya Çıktı, Ekipler Harekete Geçti - Resim : 4

Sinop'taki Gizemli Mağaranın Sırrı Çözüldü... Tam 75 Milyon Yıllık!Sinop'taki Gizemli Mağaranın Sırrı Çözüldü... Tam 75 Milyon Yıllık!Kültür - Sanat

Zimbabve'de fosil bulundu: Yeni bir dinozor türüne aitZimbabve'de fosil bulundu: Yeni bir dinozor türüne aitÇevre

Kaynak: İHA

Etiketler
Fosil
Son Güncelleme:
Uzmanlar Dünyanın En Zararlı Yemeğini Açıkladı! Bir Lokmada Kanser Ediyor Dünyanın En Zararlı Yemeği Belli Oldu
Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor
Hava Muhalefeti Yerini Sıcağa Bıraktı: Amasra Ziyaretçiye Doydu Hava Muhalefeti Yerini Sıcağa Bıraktı: Amasra Ziyaretçiye Doydu
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu