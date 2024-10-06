Uzmanlar Dünyanın En Zararlı Yemeğini Açıkladı! Bir Lokmada Kanser Ediyor

Uzmanlar, tek lokmayla bile yaydığı enfeksiyonun kanser ettiği yemeği açıkladı. Dünyanın en ölümcül yemeği olduğu söylenen "Koi pla" içindeki malzemeler nedeniyle zehir saçıyor. Doktorlar, bu yemeğin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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Uzmanlar Dünyanın En Zararlı Yemeğini Açıkladı! Bir Lokmada Kanser Ediyor

Sağlıklı yiyeceklerle ilgili bilgi veren ABD'li doktorlar, dünyanın en zararlı yemeğinden de bahsederek asla yenilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Çiğ balık, baharat ve limonun öğütülmesiyle hazırlanan Koi pla yemeğinin en ölümcül yemek olduğunu açıklayan uzmanlar, "uzak durun" ikazını yaptı.

Söz konusu yemekteki tatlı su balıklarında "karaciğer kelebeği" de denilen parazit kurtlarının olabileceği belirtildi. Bu kurtların vücuda girmesiyle hücrelere zarar verdiği ve safra kanalı kanserine neden olabildiği ifade edildi.

Uzmanlar Dünyanın En Zararlı Yemeğini Açıkladı! Bir Lokmada Kanser Ediyor - Resim : 1

TEK LOKMADA BİLE ENFEKSİYON YAYABİLİR

NTV'de yer alan habere göre; Northeastern Üniversitesi'nden Profesör Dr. Darin Detwiler, "Eğer balıkta parazit kurdu varsa, tek lokmada bile vücuda girip enfeksiyonu çok hızlı yayabilir" dedi.

Çiğ balıkla yapılan başka yemeklerin de Koi pla gibi kansere neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, tüm uyarılarına rağmen bu yemeklerin hala Tayland'ın kuzeydoğu kesiminde çok popüler olduğunu aktardı.

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Kaynak: NTV

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