2026 Resmi Tatil Takvimi Belli Oldu! 2026 Tatil Yılı Olacak! 14 Gün İzinle 46 Gün Tatil Fırsatı

Yoğun çalışma temposu içinde tatil planı yapanlar için 2026 yılı avantajlı bir takvim sunuyor. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleştirilebilmesi sayesinde yıllık izin kullanmadan ya da az izin alarak uzun tatil yapmak mümkün olacak. Yeni yılda çalışanlar, 14 günlük yıllık izinlerini resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirerek toplam 46 güne kadar tatil yapabilecek. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle uzun molalar mümkün olurken, bu durum turizm sektörünü canlandıracak.

TATİLLERİN ÇOĞU UZATILABİLİR

A Haber canlı yayınına konuk olan İsmet Çetinkaya, 2026 yılı tatil takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetinkaya, Zafer Bayramı dışında resmi tatillerin büyük bölümünün uzatılabilir tarihlere denk geldiğini belirterek, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı’nın tatil süresini artırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

YILLIK İZİNLE BİRLEŞTİRİLDİĞİNDE 46 GÜN TATİL

Tüm resmi tatillerin hafta sonları ve yıllık izinlerle birleştirilmesi durumunda çalışanlar toplam 46 güne kadar tatil yapabilecek. Bu durum, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında seyahat planlayanlar için büyük avantaj sağlıyor.

İŞTE 2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe – Yılbaşı

(Cuma günü izin alarak 4 gün tatil yapılabilir)

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı

(1,5 gün izinle toplam 9 gün tatil yapılabiliyor)

15 Temmuz 2026 Çarşamba – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar – Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe – Cumhuriyet Bayramı

TATİL PLANLAYANLAR İÇİN AVANTAJLI YIL

2026 takvimi, özellikle bayramların hafta içine denk gelmesi nedeniyle çalışanlara ve öğrencilere uzun tatil planı yapma fırsatı sunuyor. Az sayıda izinle uzun tatil yapmak isteyenler için yıl boyunca birçok alternatif bulunuyor.

