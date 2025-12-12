Ajet'ten İndirimli Bilet Kampanyası

AJet yaptığı açıklamada, yurtdışı uçuşlarda geçerli olacak yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu.

Ajet'ten İndirimli Bilet Kampanyası
AJet, yurt dışına yönelik uçuşlar için yüzde 40 indirim sunulan yeni bir kampanya başlattığını açıkladı.
Şirketin duyurusuna göre, 13 Aralık saat 23.59’a kadar satışta olacak kampanya biletleri, 15 Ocak–12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olacak.

Kampanya yalnızca basic biletlerle sınırlı kalmayıp ecojet, flex ve premium kategorilerindeki biletlerde de ek yüzde 40 indirim uygulanacak.

İndirimli biletler, AJet’in resmi internet sitesi AJet.com üzerinden veya AJet Mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabilecek.

Kaynak: AA

