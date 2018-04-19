Engin Altay'dan AKP'ye: Gidişiniz gülü güle olsun
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te Genel Kurul'da Saray - Bahçeli ittifakının aldığı erken seçim kararına ilişkin OHAL çağrısında bulunaraka AKP'ye seslendi: Gidişiniz gülü güle olsun
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Engin Altay'dan AKP'ye: Gidişiniz gülü güle olsun
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