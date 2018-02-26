26 Şubat 2018
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istanbul
Ünlü Youtuber Danla Bilic'ten olay paylaşım
YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile dikkatleri çeken Danla Bilic, sinirlendiği herkese küfür yağdırdı.
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