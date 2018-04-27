Yasak Elma'nın 7.bölüm 2. fragmanı yayınlandı
FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin 7.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...
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