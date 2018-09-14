İstanbullu Gelin'in yeni sezon ikinci fragmanı geldi!
Uzun bir aranın ardından yeni sezon başlangıcını yapmak için hazırlanan İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan fragmanla birlikte yeni sezon tarihini açıkladı.İstanbullu Gelin Yeni Sezonuyla 21 Eylül Cuma 20.00'da Star'da!
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