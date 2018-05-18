Yasak Elma'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı

FOX TV'de ekranlarına gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü Yasak Elma'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de...

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