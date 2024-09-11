Zabıta Ekipleri Dilencilere Operasyon

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen kişilere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında vatandaşların merhametini suistimal eden S.B, D.B, S.B ve B.Ö. isimli şahıslar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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Zabıta Ekipleri Dilencilere Operasyon

Adıyaman’da trafik ışıklarında ve kent merkezinin çeşitli bölgelerinde vatandaşların duygularıyla oynayarak para dilenen S.B, D.B, S.B ve B.Ö., Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Denetim esnasında yakalanan şahıslar, zabıta müdürlüğüne getirildi. Her bir şahsa 977 TL olmak üzere toplam 3 bin 908 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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