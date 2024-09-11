Muğla'da Düzensiz Göç Operasyonu: 21 Kişi Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelen bir ihbar üzerine Fethiye açıklarında bulunan bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, botta 21 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin arasında 4 çocuk da bulunuyordu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerle birlikte, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle botta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA