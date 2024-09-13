Tekirdağ'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Liseliye Gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik propaganda yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Liseliye Gözaltı

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kızılpınar Mahallesi'nde lise son sınıf öğrencisi B.Y. adlı kız öğrencinin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı liseli B.Y., jandarma tarafından bugün gözaltına alındı. Çerkezköy Kaymakamlığı da B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı. Gözaltındaki B.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA

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