15 Yıl Hapis Ceza Alan Hükümlü Yakalandı!

Yalova’da Dramatik Yakalama! 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Deniz Otobüsünden İnerken Yakalandı

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15 Yıl Hapis Ceza Alan Hükümlü Yakalandı!

Yalova’da yaşanan olay, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sayesinde başarılı bir operasyonla sonuçlandı. Hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan S.Ş., uzun süredir arandığı halde yakalanamayan şahıslardan biriydi. Ancak kaçışına deniz yoluyla devam etmek isteyen şahıs, Yalova’ya gelen deniz otobüsünden inerken bekleyen JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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