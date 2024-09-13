15 Yıl Hapis Ceza Alan Hükümlü Yakalandı!

Yalova’da yaşanan olay, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sayesinde başarılı bir operasyonla sonuçlandı. Hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan S.Ş., uzun süredir arandığı halde yakalanamayan şahıslardan biriydi. Ancak kaçışına deniz yoluyla devam etmek isteyen şahıs, Yalova’ya gelen deniz otobüsünden inerken bekleyen JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA