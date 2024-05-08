Selim Köse Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden avukat, adalet nöbetinde

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden yurttaşlar davalardan sonuç alamadıklarına dikkati çekerek adliye önlerinde nöbet tutmaya başladı. Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Selim Köse Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden avukat Seda Mutaf, Manisa Adliyesi önünde "adalet nöbeti" tutuyor. Adliye önünde ‘Yastayız adalette ısrarlıyız’, ‘Daha kalabalık olabilirdik eğer yasalardı’ ve ‘Maktüller yer altında, katiller nerede?’ yazılı dövizlerle nöbet tutan Mutaf ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

'ADALETİ DAVA DOSYALARINDA DEĞİL, ADLİYE ÖNÜNDE ARIYORUZ'

"15 aydır adalet arayışı sürüyor. 14'ü çocuk olmak üzere 42 canın ölümüne sebep olan Selim Köse Apartmanı ile ilgili şu ana kadar tutuklu yargılanan hiç kimse yok. Açılan bir dava, hazırlanan bir iddianame yok. Belediye çalışanlarından hiçbirine soruşturma izni çıkmadı. Geride kalan insanlar ölen yakınları için dava dosyaları içinde adalet ararken bugün adaleti dava dosyalarından değil adliyenin önündeki adalet nöbetinde arıyoruz. Lütfen çağrımıza sessiz kalmayın ve bize destek olun depremi unutturmayın."