Sanatçıyla Mahkemelik Olmuştu: Faladdin'in Kurucusu Sertaç Taşdelen'e Şok Ceza

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan VISION Art Platform Sanat Galerisi’nin kurucusu sanatçı Hayrunnisa Taşyar Savaş, ‘VISION’ markasını kendisi adına tescil ettirdi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberinde yer alan iddiaya göre fal uygulamaları ‘Faladdin’ ve ‘Binnaz’ın kurucusu Sertaç Taşdelen, resim ve sanat eserlerini kişisel sosyal medya ve ‘VISON ART’ adlı hesaplarında paylaştı. ‘VISION’ markasının izinsiz ve hukuka aykırı kullanıldığını iddia eden sanatçı Savaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Taşdelen hakkında ‘başkasının marka hakkına tecavüz’ suçundan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açtı.

HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, Taşdelen’i ‘başkasına ait marka hakkına alıntı veya benzetmek suretiyle tecavüz oluşturan malı satışa arz etmek’ suçundan 10 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Kaynak: Hürriyet