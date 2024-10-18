CHP’li̇ Bülbül Adalet Raporu’nu Yayınladı: 1 Mi̇lyon 115 Bi̇n 913 web Si̇tesi̇ Engellendi̇

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Türkiye’de Anayasal hak ve özgürlüklerin ihlalini derleyerek kitaplaştırdığı 8. Adalet Raporu’nu yayımladı. Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan raporda, 5 ay boyunca yaşanan hak ihlalleri, sansürler, kadın cinayetleri, iş cinayetleri ve derin yoksulluk raporlaştırıldı.

Rapora ilişkin değerlendirme yapan CHP’li Bülbül şunları söyledi:

“Hazırladığımız, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Adalet Raporumuzu ile geçtiğimiz 5 ayda hak ihlallerini, sansürleri, kadın cinayetlerini, iş cinayetlerini ve derin yoksulluğu gözler önüne serdik. Bu dönemde yeni ve ciddi birçok hukuksuzluk yaşanmış, anayasal hak ve özgürlükler kısıtlanmış, Tek adam rejimi, ülkeyi günden güne her anlamda uçuruma sürüklemiştir.

“BİR MİLYONUN ÜZERİNDE WEB SİTESİ ENGELLENDİ”

Anayasa ile güvence altına alınan düşünce ve ifade hürriyeti gasp edilmiş, basın özgürlüğü ilga edilmiştir. Eylül ayı itibariyle en az 12 gazeteci ve medya çalışanı cezaevindedir. Ülkemizde, erişim engeli kararları vasıtasıyla sansür uygulaması tüm hızıyla sürerken 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla en az 1 milyon 115 bin 913 web sitesi ve alan adı erişime engellenmiş durumdadır.

“159 KADIN ERKEKLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ, 92 KADIN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ”

Tüm zamanların en yüksek kadın cinayeti vakası bu dönemde yaşanmış, Mayıs-Eylül döneminde en az 159 kadın erkekler tarafından katledilmiş, 92 kadın şüpheli şekilde öldürülmüştür.

“5 AYDA 754 İŞÇİ VE 33 ÇOCUK İŞÇİ İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ”

Sermaye yanlısı iktidarın işçi sömürüsü bu dönemde birçok yurttaşımızı hayattan kopardı. Mayıs- Eylül dönemi içerisinde 754 işçi ve 33 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

“ÇOCUKLARIN YOKSULLUĞU ACI BİR TABLO”

Bir diğer acı tablo ise çocukların yoksulluğu… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘ailesinin yanında ihtiyaçları karşılanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocukları’ Sosyal ve Ekonomik Destek Projesine dahil ediyor. Bakanlık verilerine göre, SED Projesine dahil olan çocuk sayısı 2023’te 163 bin 995 olurken, 2024 yılının sonunda 190 bin, 2025 yılında 200 bin, 2026 yılında ise 210 bin çocuk programa dahil edilecek. 2027 ve 2028 yıllarında SED’e dahil edilerek desteklenen çocuk sayısı ise sırasıyla 220 bin ve 230 bin olacak.

“BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI”

Açıkladığımız bu veriler yalnızca basına yansıyanların bir derlemesi. Bunun yanı sıra bilgisine erişemediğimiz, üzeri örtülen ve kaçırılan çok sayıda ihlal yaşanıyor. Bu sebeple, ‘en az’ olarak belirtilen bu tablo, ülkedeki adaletsizliğe ilişkin buzdağının görünen kısmıdır. AKP’nin 22 yıldır yönettiği ülkemizde yarattığı adaletsizlikleri tarihe kara bir leke olarak not düşmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA