Atatürk'ün Manisa'ya Ziyaretinin 99'uncu Yılı Kutlandı

Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa’yı ilk ziyaretinin 99'uncu yılı kapsamında Tren Garı’nda temsili karşılama töreni düzenlendi. Törene, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Yenal Yıldırım, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gara gelen trenden inen İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Türk Bayrağı’nı Vali Vahdettin Özkan’a takdim etti. Vali Özkan bayrağı öperek teslim aldı. Bayrağın teslim edilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Zeybek ekibi tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Kaynak: ANKA