Rize-Artvin Havalimanı'nda Yoğunluk Artıyor!
Rize-Artvin Havalimanı, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor! 2024 yılının ilk 8 ayında tam 754 bin 102 yolcuya hizmet veren havalimanı, bölgeye gelen turist ve yerli halkın ulaşımında önemli bir role sahip.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 754 bin 102 yolcunun kullandığını açıkladı.
DHMİ verilerine göre; Rize-Artvin Havalimanı'nı 8 aylık süre içerisinde toplam 754 bin 102 yolcu kullanırken, 5 bin 703 uçak havalimanından iniş kalkış yaptı. Ağustos ayında ise iç hatlarda 105 bin 210, dış hatlarda ise 4 bin 684 olmak üzere toplamda 109 bin 894 yolcuya hizmet verilirken, uçak iniş-kalkış sayısı da 673'e ulaştı
Kaynak: DHA