Polis Suç Üstü Yaptı, Mahkeme Serbest Bıraktı

Beyoğlu'nda polisin şüphelenerek takip ettiği bir kişi, sokakta uyuklayan bir kişinin telefonunu çaldı. Sanık, mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Polis Suç Üstü Yaptı, Mahkeme Serbest Bıraktı

Olay, 7 Eylül Cumartesi akşamı Cihangir’de gerçekleşti. Polis, şüphelinin hal ve hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Şüpheli, kaldırımda oturan kişinin bir anlık boşluğundan faydalanarak telefonu alıp poşetine koydu ve uzaklaşmaya çalıştı. Ancak olay anını gören Beyoğlu Güven Timleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kimlik sorgusunda şüphelinin A.T. olduğu belirlendi. A.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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