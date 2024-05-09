Öğretmenler dikkat! İl içi yer değiştirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerini karşılamak üzere 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurulara açılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

-MEBBİS'e giriş yapın.

-"Yer Değiştirme" menüsünden "İl İçi Yer Değiştirme" seçeneğini tıklayın.

-Gerekli bilgileri doldurun ve belgelerinizi sisteme yükleyin.

-Başvurunuzu kontrol edin ve onaylayın.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Asli görevinizin bulunduğu ilde en az 3 yıl kesintisiz görev yapmış olmak.

-Görevde veya idari soruşturma sonucu görev yeri değişenlerin, eski görev yerlerine 4 yıl geçmeden tekrar başvuruda bulunamamaları.

-Sınavda veya sağlık kriterlerinde kopya çekme veya sağlık kriterlerini sağlamama gibi durumlar nedeniyle görevden uzaklaştırılmış olmamak.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

-Başvurular puanlama sistemine göre değerlendirilecek.

-Puanlamada hizmet süresi, başarı puanı, aile birleşimi gibi kriterler dikkate alınacak.

-Atama sonuçları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilecek.