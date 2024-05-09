Öğretmenler dikkat! İl içi yer değiştirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında açıyor.

Son Güncelleme:
Öğretmenler dikkat! İl içi yer değiştirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerini karşılamak üzere 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurulara açılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

-MEBBİS'e giriş yapın.
-"Yer Değiştirme" menüsünden "İl İçi Yer Değiştirme" seçeneğini tıklayın.
-Gerekli bilgileri doldurun ve belgelerinizi sisteme yükleyin.
-Başvurunuzu kontrol edin ve onaylayın.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Asli görevinizin bulunduğu ilde en az 3 yıl kesintisiz görev yapmış olmak.
-Görevde veya idari soruşturma sonucu görev yeri değişenlerin, eski görev yerlerine 4 yıl geçmeden tekrar başvuruda bulunamamaları.
-Sınavda veya sağlık kriterlerinde kopya çekme veya sağlık kriterlerini sağlamama gibi durumlar nedeniyle görevden uzaklaştırılmış olmamak.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

-Başvurular puanlama sistemine göre değerlendirilecek.
-Puanlamada hizmet süresi, başarı puanı, aile birleşimi gibi kriterler dikkate alınacak.
-Atama sonuçları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilecek.

Son Güncelleme:
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artıyor Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artıyor
Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu
Rakiplerini sollayan Mert Yazıcıoğlu'nun sırrı belli oldu. Yükselişi nasıl başladı? Rakiplerini sollayan Mert Yazıcıoğlu'nun sırrı belli oldu. Yükselişi nasıl başladı?
Bakanlık duyurdu: Türkiye Gazze'ye yardımda listenin birinci sırasında Bakanlık duyurdu: Türkiye Gazze'ye yardımda listenin birinci sırasında
ÇOK OKUNANLAR
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Bomba atama… İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor Hafize Gaye Erkan dönüyor. İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı
Denizli'de eken zarar etti, tarlalar bozulmaya başladı! Eken zarar etti, tarlalar bozulmaya başladı!
Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak?