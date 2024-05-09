Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artıyor

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artıyor

AKP tarafından hazırlanan ve 23 maddeden oluşan kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması ve fahiş fiyat artışı ile stokçuluk yapanlara uygulanan yaptırımların artırılması hedefleniyor.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Para Cezaları Artıyor: Fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilecek ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltilecek.

Stokçuluğa Kapatma Cezası: Stokçuluğu tekrarlayan firmalara, bu suçu bir yılda 3 kez işledikleri tespit edilirse 6 güne kadar kapatma cezası verilebilecek.

Komisyondan geçen kanun teklifi, Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması halinde yürürlüğe girecek.

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