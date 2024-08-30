Novartis Türkiye'de Üst Düzey Atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Merve Tekin, 29 Temmuz itibarıyla Novartis Türkiye Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü olarak atandı.

İlaç sektörü ve kurumsal iletişim alanında 17 yıllık deneyime sahip olan Tekin, kariyeri boyunca sağlık iletişimi, hasta ilişkileri, paydaş ve kamu ilişkileri konularında görev aldı.

Tekin, Novartis'in iletişim ve hasta ilişkileri stratejilerinin oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine liderlik ederek Novartis'in Türkiye'deki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

- Merve Tekin'in kariyeri

İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Tekin, kariyerine 2007'de Johnson & Johnson'da başladı. Sırasıyla Johnson & Johnson ve Astellas Pharma'da görevlerde bulunarak çok sayıda iletişim ve halkla ilişkiler kampanyasına liderlik etti. Tekin, 2007-2021 arasında Johnson & Johnson'daki görev süresi boyunca İletişim Uzmanı, İletişim Müdürü, İletişim ve Hasta İlişkileri Kıdemli Müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Tekin, 2022'de Astellas Pharma'da Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü olarak çalışmaya başladı. Görev yaptığı şirketlerde kurumsal iletişim, tedavi alanı ve hasta ilişkileri stratejilerinin geliştirilmesine liderlik ederek, şirketlerin marka kimliğiyle entegre tüm pazarlama ve iletişim kanallarında kurumsal itibarı destekleyen önemli çalışmalara imza attı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğinin Kurumsal İletişim ve Hasta İnisiyatifleri komitelerinde de görev yaptı.