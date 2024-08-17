Aşırı Hızlı Otomobil Evin Önünde Oturanlara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin önünde oturan 4 kişiye çarptı. Kazada 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, 3 kişi de ağır yaralandı.

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Aşırı Hızlı Otomobil Evin Önünde Oturanlara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aşırı hızlı otomobil, evlerinin önünde oturmakta olan 4 kişiye çarptı.

Otomobilin çarptığı; Baran Bürgen, Büşra Tan, Perihan Bürgen ve Zozan Bürgen ağır yaralandı.

OTOMOBİLE SALDIRDILAR

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların yakınları, otomobil sürücüsü ve yanında yer alan 3 kişiyi darbetmek istedi.

Sürücü ve yanındakiler polis tarafından bölgeden uzaklaştırılırken yaralıların yakınları ise sopalar ve taşlarla araca zarar verdi.

Aşırı Hızlı Otomobil Evin Önünde Oturanlara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 1

ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Yaralılardan 8 yaşındaki Baran Bürgen, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı saniye saniye evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşırı Hızlı Otomobil Evin Önünde Oturanlara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 2

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