Polisi Görünce Uyuşturucuları Çalıların Arasına Atan Torbacılar Kıskıvrak Yakalandı

Adana'da evlerine yapılan baskında polisi görünce satışını yaptıkları uyuşturucuları arsadaki çalıların arasına atan Yasin Ş. (36) ile Yaşar G. (38), tutuklandı.

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Polisi Görünce Uyuşturucuları Çalıların Arasına Atan Torbacılar Kıskıvrak Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Yasin Ş. ile Yaşar G.'nin yaşadığı müstakil eve baskın yaptı.

Polisi Görünce Uyuşturucuları Çalıların Arasına Atan Torbacılar Kıskıvrak Yakalandı - Resim : 1
Polisin geldiğini gören şüpheliler, evdeki uyuşturucu maddelerini arsadaki çalıların arasına attı. 'Torbacı' olarak tabir edilen şüpheliler gözaltına alınırken, aramada 801,34 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 550 lira ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Ş. ile Yaşar G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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