Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen bilgilere göre, hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artmaya başlayacak ve hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bu artışla birlikte bazı illerde 37 dereceye kadar sıcaklıklar görülebilecek.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamalarına göre, bölgeyi son dönemde etkileyen serin ve yağışlı hava yerini sıcak ve kuru bir döneme bırakacak.
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkması öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:
İstanbul: 28-32 derece
İzmir: 34-37 derece
Ankara: 28-31
Edirne: 33-37 derece
Kırklareli: 31-35 derece
Tekirdağ: 26-30 derece
Kocaeli: 31-37 derece
Sakarya: 32-36 derece
Yalova: 27-30 derece