Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen bilgilere göre, hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artmaya başlayacak ve hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bu artışla birlikte bazı illerde 37 dereceye kadar sıcaklıklar görülebilecek.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamalarına göre, bölgeyi son dönemde etkileyen serin ve yağışlı hava yerini sıcak ve kuru bir döneme bırakacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 28-32 derece

İzmir: 34-37 derece

Ankara: 28-31

Edirne: 33-37 derece

Kırklareli: 31-35 derece

Tekirdağ: 26-30 derece

Kocaeli: 31-37 derece

Sakarya: 32-36 derece

Yalova: 27-30 derece