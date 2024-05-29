MEB önünde toplanmışlardı: Özel okul öğretmenleri, 'maaş güvenceleri' için gözaltına alındı

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bugün düzenledikleri oturma eylemi sırasında gözaltına alındı. Eylemciler, taban maaşın Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) ile güvence altına alınması talebinde bulunuyordu.

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MEB önünde toplanmışlardı: Özel okul öğretmenleri, 'maaş güvenceleri' için gözaltına alındı

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, taban maaşlarının Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) ile güvence altına alınması talebiyle MEB önünde toplanmıştı. Sendikadan edinilen bilgiye göre, 11 sendika üyesi ve Emek Partisi Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin Özel Sektör Öğretmenler Sendikası'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Patronların sırtını sıvazlayan Yusuf Tekin, kendi öğretmenlerinin gözaltına alınışını tercih etti. Tüm dostlarımızı TBMM Çankaya kapısındaki Meclis Parkı'na desteğe çağırıyoruz" dendi.

Sendikadan yapılan açıklamada; gözaltıların ardından Bakanlığın önüne 2. nöbet alanının kurulduğu belirtilerek "Meclis önünde süren Eğitim Nöbeti'nin yanında onur mücadelemizi daha da büyüten bu yeni nöbet alanı kararlılığımızı gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Özel sektör çalışanı öğretmenlerden MEB önünde oturma eylemiÖzel sektör çalışanı öğretmenlerden MEB önünde oturma eylemiGüncel

Kaynak: ANKA

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