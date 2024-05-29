Yerel seçimler yenileniyor: 3 ilçe ve 4 beldede 58 bin 259 seçmen sandık başına gidecek

YSK'nın yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede 2 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı seçimi yapılacak.

Yerel seçimler yenileniyor: 3 ilçe ve 4 beldede 58 bin 259 seçmen sandık başına gidecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede 2 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı seçimi yapılacak. 58 bin 259 seçmen 312 sandıkta oyunu kullanacak.

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde;

İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Milli Yol Partisi, MHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi, AKP, Demokratik Sol Parti, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Millet Partisi ve Bağımsız aday Aziz Salgın yarışacak.

31 MART'TA KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?

Kayseri-Pınarbaşı: CHP 5 bin 82 oy, MHP 4 bin 758 oy

Şanlıurfa-Hilvan: DEM Parti 6 bin 960, AKP 6 bin 439, Yeniden Refah Partisi 3 bin 935 oy

Aksaray-Güzelyurt: İYİ Parti 549 oy, AKP 548 oy, MHP 537 oy

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: MHP: 333 oy, Yeniden Refah Partisi 158 oy, AKP 149 oy

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: DSP 2 bin 59 oy, CHP 2 bin 57 oy

Tunceli Mazgirt-Akpazarı: CHP 471 oy, AKP 467 oy, DEM Parti 274 oy

Aksaray Merkez-Sağlık: MHP 763 oy, AKP 762 oy

Kaynak: ANKA

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