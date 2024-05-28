Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'nda üst düzey atamalar ve görevden almalar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nda üst düzey atama ve görevden almalar gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'nda üst düzey atamalar ve görevden almalar

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız da aynı görevlerine yeniden atandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz ise Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne getirildi.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albyarak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ve Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı getirildi.

İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül görevden alındı, yerine Abdullah Aydın atandı. İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu da görevden alındı, yerine Hasan Özçelik getirildi.

Kaynak: ANKA

Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama
Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi
AB'den Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahipleri için dev destek paketi AB'den Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahipleri için dev destek paketi
İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama
Aziz Yıldırım: İkinci olduk bunlar eğleniyor Aziz Yıldırım: İkinci olduk bunlar eğleniyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'nda üst düzey atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'nda üst düzey atamalar ve görevden almalar
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'ın Erdoğan'a yönelik paylaşıma tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'ın Erdoğan'a yönelik paylaşıma tepki
2023'ün dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçıları belli oldu 2023'ün dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçıları belli oldu