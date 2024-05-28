Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı'nda üst düzey atamalar ve görevden almalar

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız da aynı görevlerine yeniden atandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz ise Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne getirildi.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albyarak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ve Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı getirildi.

İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül görevden alındı, yerine Abdullah Aydın atandı. İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu da görevden alındı, yerine Hasan Özçelik getirildi.

Kaynak: ANKA