AB'den Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahipleri için dev destek paketi

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, AB 2024 ve 2025 yılları için toplam 2,12 milyar avroluk destek sağlamayı taahhüt etti. Bu yardım, Suriye içindeki nüfus ile Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara yönelik olacak.

AB, 2023'teki 7'nci Brüksel Konferansı'nda Suriye'deki nüfus, Suriyeli mülteciler ve komşu ülkelerdeki savunmasız ev sahibi topluluklar için 2024 yılı için 560 milyon avro, 2025 yılı için ise ek 560 milyon avro taahhüt etmişti. Buna ek olarak, Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve ev sahibi toplulukları desteklemek için 1 milyar avroluk ilave destek sağlanacak.

Konferansta ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de müzakerelere dayalı siyasi bir çözüm bulunması konusunun da acil önemi vurgulandı. Konferans sonunda toplam 7,5 milyar avroluk hibe ve kredi desteğinin taahhüt edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA