Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan Katz'ın Erdoğan'a yönelik paylaşıma tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." ifadesi kullanıldı.

'FİLİSTİN HALKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama:

'İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır.

Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.

Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz.'

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.