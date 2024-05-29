Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: Türkiye'den iki şehir listede

2023 yılının en çok seyahat edilen şehirleri listesi, gezginlerin en çok rağbet gösterdiği destinasyonları ve bu yerlerin neden bu kadar popüler olduğunu ortaya koyuyor.

Bu şehirler, ziyaretçilerine tarih, sanat, gastronomi ve eğlence gibi birçok farklı alanda zengin deneyimler sunuyor.

Her biri, kendine has özellikleri ve sunduğu benzersiz deneyimlerle öne çıkıyor. Dünyanın en çok seyahat edilen şehirleri arasında ilk 5'te Türkiye'den iki şehir bulunuyor.

Dünyada en çok ziyaret edilen 4 şehirden ikisinin Türkiye’de olduğu belirtilirken, 'gizli kahramana' dikkat çekildi. Alman analiz şirketi Statista tarafından seyahat severler için hazırlanan bu listede, dünyanın dört bir yanından en çok ziyaret edilen 8 şehir bulunuyor.

1. İstanbul (Türkiye) - 18.8 mi̇lyon zi̇yaretçi̇

2. Londra (İngiltere) - 16.8 mi̇lyon zi̇yaretçi̇

3. Dubai (Bi̇rleşi̇k Arap Emi̇rli̇kleri̇) - 16.5 mi̇lyon zi̇yaretçi̇

4. Antalya (Türkiye) - 15.5 mi̇lyon zi̇yaretçi̇

5. Paris (Fransa) - 14.7 mi̇lyon zi̇yaretçi̇

6. Hong Kong (Çin) - 12.2 mi̇lyon zi̇yaretçi̇

7. Bangkok (Tayland) - 11.7 mi̇lyon zi̇yaretçi̇

8. New York (ABD)