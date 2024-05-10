Suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara Yunanistan'da yakalandı

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bayğara'nın Yunanistan'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

BAYĞARALAR İLE SONER ÇETİN ARASINDA 'RÜŞVET' YAZIŞMASI

Bayğaralar çetesi ile eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin arasında ortaya çıkan rüşvet yazışmaları, Adana'da gündem olmuştu.

Çete lideri Ramazan Bayğara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yazışmalarda, Çetin'in çete üyesinden para talep ettiği görülmüştü. Ayrıca, Çetin'in yaptığı yazışmalarda çete liderine para talep ettiği ve villaların maliyeti konusunda bilgi verdiği ortaya çıkmıştı.

Altan Sancar'ın derlediği habere göre, Ekim ayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın operasyon düzenlendiği ve çökertildiğini duyurduğu Bayğaralar çetesi ile eski Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin arasındaki gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Çetin’e ilişkin ses kaydını yayınlayan çeteden yeni bir hamle geldi.

Çetenin yöneticiliğini yaptığı belirtilen Ramazan Bayğara’nın sosyal medya hesabından Çetin ile mesajlaşmalar paylaşıldı. Yazışmalarda ilk mesajı atan Çetin, Baygaralar çetesinin yöneticisine “Anlaşmamız gereği şu kalan parayı ödeme yapsaydın, yurttan kalan” diyor.

Çetin mesajı üzerine ise “Soner 50 milyon yurtun gideri oldu. Karslılarda villa yapıp hediye olarak teslim ettim+2 milyon da sana ödeme yaptım. 60 milyonu geçti yurdun maliyeti bana. 60 milyonun maliyeti 5 yılda dönüyor” cevabını aldı. Cevap üzerine Çetin çete yöneticisini akşam yemeğin de görüşmeye davet etse de “Misafirlerim var yarın akşam oturalım yemeğe uygunsan başkanım” yanıtını alıyor. Daha sonra iki isim arasında Whatsapp üzerinden telefon görüşmesi gerçekleşiyor.

Görüşmeleri İnstagram’da paylaşan Baygara, bu paylaşıma “Bundan sonra açıklama yapmayacağız. Düşman parmaklarını ısıracak korkusundan. O parayla satın aldıkları makam ne kadar güvenilir hep beraber göreceğiz” notunu düştü.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ, İYİ PARTİDEN ADAY OLDU

CHP’den Çukurova Belediyesi’ne başkan seçilen Çetin, son yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine istifa ederek İYİ Parti’den aday olmuştu.

Bayğraların Adana’nın Çukurova ilçesinin Karslılar Mahallesi’nde bir dizi villa yaptırdığı ve satışa sunduğu biliniyor. Bu villaların fiyatları ise 20 milyon liraya kadar ulaşıyor. Öte yandan polisin Baygaralara yönelik son operasyonunda gözaltına alınan Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B. de bu villalara düzenlenen baskın ile 3 Ocak 2024’te gözaltına alınmıştı.

BAYĞARALAR ÇETESİNE 'CENK ÇELİK' OPERASYONU: 15 TUTUKLAMA

Sedat Peker'e karşı yayınladığı videolarla tanınan ve silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cenk Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmada, Adana'da 'Bayğaralar' adı verilen bir suç örgütüne operasyon düzenlendi ve 15 kişi tutuklandı.

Adana'da Cenk Çelik'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, 'Bayğaralar' adı verilen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, cinayeti azmettiren ve örgüte dahil olduğu belirlenen şahıslara yönelik Adana'da düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda cinayetin şüphelisi Özgür B. ve 15 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.