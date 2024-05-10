980 jandarma personelinin katılımıyla nefes kesen 'Narkoçelik-16' operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 20 ilde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 'Narkoçelik-16' adlı operasyona 230 ekip ve 980 jandarma personeli katıldı.

Operasyonda Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

366 ZEHİR TACİRİ VE SOKAK SATISICI YAKALANDI

20 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-16” operasyonlarında, 700 kilogram Uyuşturucu Madde ve 13 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 366 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Aydın’da 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkoçelik-16 operasyonunda Aydın’da İl Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmalarda, 3 bin 650 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 85 sokak satıcısı ise yakalandı.

Kaynak: İHA