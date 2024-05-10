980 jandarma personelinin katılımıyla nefes kesen 'Narkoçelik-16' operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla 20 ilde 'Narkoçelik-16' operasyonları düzenlendi.

Son Güncelleme:
> <

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 20 ilde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 'Narkoçelik-16' adlı operasyona 230 ekip ve 980 jandarma personeli katıldı.

Operasyonda Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

366 ZEHİR TACİRİ VE SOKAK SATISICI YAKALANDI

20 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-16” operasyonlarında, 700 kilogram Uyuşturucu Madde ve 13 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 366 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.
Aydın’da 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkoçelik-16 operasyonunda Aydın’da İl Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmalarda, 3 bin 650 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 85 sokak satıcısı ise yakalandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artıyor Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artıyor
Öğretmenler dikkat! İl içi yer değiştirme başvuruları başlıyor Öğretmenler dikkat! İl içi yer değiştirme başvuruları başlıyor
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! 7 banka tek çatı altında birleşti 7 banka tek çatı altında birleşti
Dikkat çeken kulis: Mehmet Cengiz tanınmış bir vekile evlenme teklif etti! Mehmet Cengiz tanınmış bir vekile evlenme teklif etti!
Selçuk Geçer, "büyük çalkantılar yaşanır" deyip uyardı: Dolar çok ciddi değer kaybedecek "Çok ciddi bir şekilde değer kaybedecek"
Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Görgü tanıklarının 'yalan söylediği' ortaya çıktı! Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
Taksimetre ücretlerine zam! Taksimetre ücretlerine zam!