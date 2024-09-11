Kahramanmaraş'ta Vahşi Olay: Su İstediği İçin Öldürüldü

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Kazancı, aracıyla bölgeye gelerek su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişiden bir bardak su alan Kazancı, daha sonra bir şişe su daha istedi. Bu istek, tartışmaya yol açtı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. 6 kişi tarafından sopalarla darp edilen Kazancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 2 günlük yaşam mücadelesinden sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin bulunduğu bilgisiyle Kazancı'nın ailesi acı haberi aldı. 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı toprağa verildi. Polis, olayın ardından 6 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Kazancı'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

Kaynak: İHA